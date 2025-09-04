歐洲貨幣政策趨緊縮　低吸歐元

中評社北京9月4日電／據大公報報導，8月份港股累升304點，連續第四個月上升，更於8月25日創出自2022年後恒指新高25918點。當中有多項因素推動包括：一，北水累計流入創歷史新高，由年初至今，經滬港通及深港通淨買入港股數量已達近9000億元，遠超2024年全年買入的總和。二，被北水追捧的高科技行業繼續成大“功臣”，例如阿里巴巴在宣布季績後的交易日便受到北水追捧，單日升高達18%。三，人民幣強勢幫助中資股份不少，整個8月份人民幣兌美元處於年內最高水平，在8月29日更創出兌美元7.115的水平，為上年11月7日後的新高。四，連落後的本地地產股板塊亦發力，除卻受惠過去三個月本地20大屋苑的平均成交價及成交量均有回升勢頭外，之前陷財困的新世界據報背後鄭氏家族，將會在年底前額外注資100億。以上消息帶動地產股活躍走高。



升市之中亦有一定暗湧。內地資金湧入，同時有明顯的外資撤出本港市場，從香港銀行同業拆息以及港元兌美元匯率的變化便可見一斑。還記得6至7月期間外資跟內資一同湧入香港，令香港銀行界出現“水浸”，一個月拆息跌至低於0.5厘的超低水平，但步入8月拆息便出現急升的現象。目前已升至2.86厘水平，上升超過五倍，可見外資離港速度很快。同時，8月港元兌美元匯價亦出現明顯下挫，多次觸及7.85弱方保證位置，金管局多次出手，其中在8月第二個星期，一周內四度買入港元穩定匯價。外資已明顯流出香港，假如北水亦作出改變，那麼港股調整的速度亦可能會很快。



至於外匯市場：美元在8月整體表現牛皮偏軟，特別在8月23號後更明顯走弱！原因是美聯儲主席鮑威爾出席央行年度會議期間發言，一改過去堅持不降息的態度，暗示由於勞動市場轉弱，9月份可能減息。市場確立9月降息預期，美元亦因此走貶。



筆者建議可趁低吸納歐元，1.16附近是一個不錯的買入位置，目標為1.18。原因簡單，歐央行在貨幣政策態度上明顯有所轉變，當聯儲局由緊縮貨幣政策開始轉向寬鬆時，歐央行卻改變上半年積極減息的態度，不但在對上一次會議保持息率不變，近日更說明在9月11日歐央行會議亦應該不會有任何行動，由寬鬆貨幣政策趨向轉為緊縮。貨幣政策立場的改變可說已斷定歐元下半年的中期升勢。



金價仍有上升動力



商品市場方面，金價不斷向上，更在9月2日創出3540美元歷史新高。原因除卻俄烏停火談判陷入膠著，法國及印尼爆發大規模反政府活動，以色列再度轟炸加沙受到國際譴責，土耳其更因此宣布斷絕外交關係；鮑威爾的發言令9月降息變得更明確，因此金價仍然有推升的持續動能。