交投持續火熱　香港樓市尋寶時刻

真正市況差的時候，是業主不計價放售仍乏人問津，但目前樓市並非如此。（大公報） 中評社香港9月4日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強分析，在過去十多年的樓市繁榮期，很多物業投資老手憑借低息環境下積極進行投資；由於借貸成本低廉，他們都傾向持貨量大，現金比例偏低，而其身家亦跟隨樓市迅速膨脹，可謂“時勢造英雄”。隨著樓價在這幾年自高位回落，加上利率急升，資金壓力湧現，昔日的投資者很多都面臨困境，必須積極“減磅”，甚或“壯士斷臂”。



近年樓市疲弱，這些投資者在高息壓力、物業貶值及銀行call loan下，無奈選擇蝕讓離場。而媒體亦頻頻報導他們低價出貨的消息，即使樓市近月略見回穩，蝕讓退場的個案仍然屢見不鮮，惹人關注。



但大家細心想想，每宗蝕讓個案的反面，其實也是新資金成功入市的例證。成交本質上是雙向的，有人被迫低價沽貨，則有人看準時機、低價吸納。若無新買家進場，這些交易根本無法完成。傳媒及社交平台往往集中報導賣方的蝕讓幅度，甚至有意無意地營造“樓市無底”、“跌市持續”等負面效果，卻忽略了市場上仍有資金在靜靜部署，趁低吸納。當大眾仍在“看戲”之際，部分資金早已在市場“尋寶”成功。



租金回報吸引投資者



須知道，這些蝕讓個案通常是長期壓力累積的結果，業主經過多番考量才作出決定，或是銀主完成收樓及放售程序後成功套現，並非突如其來跳船行動，更不應被視為市場崩潰的信號。



筆者認為，這些個案反映樓市資金流向的重組，以及投資者結構的更替，而不是什麼的“市況差”、“投資者唔睇好”等等。真正市況最差的時候，是業主不計價放售仍乏人問津，但目前樓市並非處於此等境況，反而成交持續活躍，樓價亦明顯穩定下來。



過去幾年能保住現金的投資者，經過一段時間的休養生息，現正積極部署，準備吸納低價資產。現階段入市，不但可用相對低位購入心儀物業，亦無需面對進一步大跌的壓力。即使短期樓價未必有明顯升幅，但在租金持續高企的環境下，只要有能力持貨，租金回報已具吸引力，屬穩健投資。



現時正值新舊資金的交替，舊資金退場，新資金進場，而樓市亦正處於結構重整的周期。只要具備眼光與果斷，不隨波逐流，在這個交錯時代中，投資者絕對可找到具潛力的投資機會。