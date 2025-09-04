超1萬億港元！南下資金購買港股創紀錄

來源：深圳商報 中評社香港9月4日電／今年以來，南下資金大舉加倉港股，淨買入金額超萬億港元，大幅超過去年全年淨買入額。據同花順數據統計，今年1月1日至9月2日，南下資金淨買入額為10002.21億港元，刷新歷史紀錄。自開通以來，南下資金累計淨買入額達46980.12億港元。



深圳商報報導，記者統計發現，今年以來，南下資金單日淨買入超百億港元的交易日有43天，其中11個交易日南下資金單日淨買入超200億港元。8月5日南下資金淨買入358.76億港元，為史上單日淨買入最高金額。



從月度淨買入額來看，今年1月、2月、3月、4月、7月、8月，南下資金淨買入額均超過1000億港元，分別達1256億港元、1528億港元、1603億港元、1667億港元、1357億港元、1122億港元。



從淨買入股票來看，近1個月，南下資金淨買入前10名公司分別為阿里巴巴、騰訊控股、美團-W、中國人壽、康方生物、信達生物、理想汽車-W、晶泰控股、中興通訊、比亞迪，淨買入額介於198.27億港元至8.09億港元之間，淨買入前3名均超50億港元。



記者統計發現，截至9月2日，南下資金持股比例超過10%的個股410隻，南下資金持股比例超過30%的個股145隻，南下資金持股比例超過50%的個股39隻，南下資金持股比例超過60%的個股10隻。其中，持股前3名分別為中國電信、綠色動力環保、中國神化，持股比例分別達73.99%、70.03%、67.69%。



拉長時間來看，2020年至2024年，南下資金淨買入額分別為6721億港元、4544億港元、3863億港元、3188億港元和8078.69億港元。2024年開始，南下資金加碼買入港股，淨買入額大幅增加。2025年在這一基礎上進一步加速，7個月時間超越了2024年全年。2025年至今，南下資金淨買入額超萬億港元，創歷史紀錄。