韓學者論韓中抗戰的意義：不忘初心的歷史

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。大會開始前，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平和夫人彭麗媛在端門外廣場迎接出席大會的外方代表團團長及其配偶，並同他們合影留念。（新華社圖片） 中評社首爾9月5日電（作者 黃載皓）韓中兩國近代史上最重要的聯繫之一就是共同對抗日本侵略。韓國在喪失主權後發動了民族光復運動，而中國則進行了全面抗日戰爭。兩國在反對共同敵人的鬥爭中建立了相互紐帶。這是兩國歷史上的一個黑暗而動蕩的時代，也是一個兩國人民心懷希望、攜手並進的時代。這段抗戰史不僅僅是一段歷史，更是今天韓中關係的重要認知基礎和歷史資產。



中國的抗戰在戰略上和軍事上對世界都是有益的。迫使日本在亞洲對付中國，使聯合軍以集中力量對付歐洲的軸心國。中國在抗戰中的貢獻使其能夠在戰後世界秩序的重整中發揮作用，並為其重返世界舞台中心鋪平了道路。中國的國家整體性和國際地位得以確立。



韓國的光復運動是日本占領期間為恢復國家主權和實現獨立而開展的一場全面抗日行動。光復軍和臨時政府在中國大陸與中國軍並肩作戰。光復運動成為1945年後建立韓國政府的合法性基礎。



兩者都是反帝反殖民鬥爭，表達了民族解放的普世價值。它們各自特點是民族獨立和主權，但也與整個世界的反帝反殖運動聯在一起。抗戰加強了殖民解放在國際秩序中的正當性。遭受日本侵略的共同經驗促進了相互共感。



加害者目前缺乏真正的道歉以及與受害者的和解努力的時候、通過對抗戰的共同記憶，現在兩國可以探索多個合作。兩國可以共同努力牽制日本國內極右聲音和對歷史的歪曲。利用抗戰歷史開展人文交流有助於擴大兩國人民之間情感共鳴。將歷史教育和紀念活動聯繫起來，可以將過去的經驗延伸到現在的共感。在很大程度上，通過將戰時經驗帶到現在，兩國可以設計未來的關係。

