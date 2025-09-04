習近平會見印度尼西亞總統普拉博沃

9月3日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見專程來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的印度尼西亞總統普拉博沃。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月4日電／據新華社報導，9月3日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見專程來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的印度尼西亞總統普拉博沃。



習近平指出，總統先生克服困難來華出席紀念活動，體現了對中印尼關係的重視和印尼人民對中國人民的真摯友好情誼。中方支持總統先生施政，支持印尼盡快恢復秩序和穩定，支持印尼發展壯大。今年是中印尼建交75周年，也是印尼獨立80周年和萬隆會議召開70周年。無論國際形勢如何變化，中印尼始終傳承獨立自主的民族精神，堅持合作共贏的相處之道，展現和平發展的大國擔當。中方願同印尼秉持建交初心，弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，高水平推進中印尼命運共同體建設，為人類進步事業作出應有貢獻。習近平強調，雙方要錨定正確方向，深化全方位戰略協作和發展戰略對接，推動中印尼關係行穩致遠，在地區乃至全球層面發揮示範作用。要用好外長防長“2＋2”對話機制，深化安全和防務合作。高質量共建“一帶一路”，擴大雙向開放，拓展關鍵礦產、數字經濟、人工智能、農漁業合作。中方願同印尼分享脫貧攻堅經驗，便利人員往來，增進人文交流。中國和印尼同為全球南方大國，要合力反對單邊霸凌行徑，維護地區和平穩定和國際公平正義。



普拉博沃介紹了國內情況，表示局勢正在趨於穩定。很高興能同中國人民共同慶祝抗日戰爭勝利80周年。印尼和中國是好朋友、真朋友。對華關係是印尼外交政策的重中之重，感謝中方長期以來為印尼經濟社會發展提供的寶貴支持。兩國關係處於歷史最好時期。印尼期待同中方加強貿易、投資、金融、基礎設施等領域合作，推動兩國關係取得更多成果，更好造福兩國人民，為促進地區和平穩定作出積極貢獻。



蔡奇、王毅等參加會見。