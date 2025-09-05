中評鏡頭：八秩光輝同銘記　兩岸兒女共築魂

共鑄民族魂——台盟中央紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年特展在京開展（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月5日電（實習記者 許思悅）9月4日上午，台盟中央紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年特展在台盟歷史陳列館開展。展覽以“共鑄民族魂”為主題，全面展現台灣同胞在抗日救亡鬥爭中的壯闊歷程。



中評社記者跟隨兩岸觀展嘉賓一同走進展廳，四個主題展區沿著歷史脈絡依次展開。在“寶島之殤”展區，展板上醒目呈現《馬關條約》被迫割讓台灣的史實。此後，日本在台灣推行殖民統治，伴隨屠殺、掠奪與文化同化，給台灣同胞帶來深重災難。記者特別注意到館中陳列的“五人上書”銅像，它重現了1895年4月28日的歷史場景：在京的台灣舉人汪春源、羅秀惠、黃宗鼎以及台籍官員葉題雁、李清琦等五人聯名上書，表達台灣同胞堅決反對割台的決心與民意。



在“不屈烽火”與“砥柱狂瀾”展區，氛圍瞬間凝重。抗日志士的老照片、珍貴的傳單和地下刊物影像並列展出，再現台灣同胞持續數十年的武裝抗爭與非武裝運動，中國共產黨成立後的重要史實依次展現，展示出中共與台灣同胞攜手推動台灣光復的堅定信念。展區特別突出了謝雪紅等台盟前輩在島內開辦國際書局作為革命者聯絡點的歷史場景，生動還原了那段艱險歲月。



來到“家園復歸”展區，觀展嘉賓們在一幅幅影像與實物前駐足。墻面上醒目的“勝利”字樣以多國語言呈現，象徵著世界人民共同的歡慶與見證；巨大的“1945”數字與高舉號角的剪影，渲染出台灣光復的歷史氛圍。講解員介紹道，這不僅是中華民族反抗外來侵略的勝利，也是台灣同胞用血與淚換來的團圓時刻，充分說明台灣自始至終是中國的一部分。



觀展嘉賓中大部分是兩岸的政界、學界和社團代表，中評社記者觀察到，大家對蔣渭水、李應章等歷史人物的故事格外關注。隨著講解員的步伐，他們一邊聆聽講解，一邊低聲交流，不時駐足凝視展板和史料。許多嘉賓在看到相關史實時頻頻點頭，表示深受觸動。