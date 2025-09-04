上半年上市公司研發投入增速進一步提升

中評社北京9月4日電／據新華社報導，記者日前從中國上市公司協會獲悉，截至8月31日，我國境內股票市場（滬、深、北三家證券交易所）共5432家上市公司披露2025年半年度報告。數據顯示，2025年上半年，上市公司加快培育創新動能，全市場研發投入超8100億元，同比增長3.27%，增速較上年同期提升近2個百分點；整體研發強度2.33%，同比小幅提升。



總體來看，上半年，全市場上市公司實現營業收入35.01萬億元，同比增長0.16%；實現淨利潤3萬億元，同比增長2.54%，增速較上年全年提升4.76個百分點。全市場近六成公司營收正增長，超四分之三公司實現盈利。



其中，創業板、科創板、北交所上市公司上半年營收增幅明顯，分別為9.03%、4.90%、6.08%，創業板淨利潤增速11.18%，超過市場整體水平。



截至8月31日，境內股票市場共有上市公司5435家。今年以來新增首發上市67家，創業板、科創板、北交所合計占66%，主要集中於電子、機械設備行業，戰略性新興產業、高技術製造業占九成。年初以來，A＋H股公司新增11家，耐心資本、中長期資金入市步伐加快，常態化退市機制持續顯效，進退有序良性生態逐漸形成。



上半年，上市公司分紅回購規模再創新高。截至8月31日，818家上市公司公布一季度、半年度現金分紅方案，較上年同期增加141家，其中創業板、科創板、北交所289家公司中期分紅。上市公司現金分紅總額達6497億元，分紅公司整體股利支付率31.97%，較上年同期略有提升，分紅穩定性、可預期性增強。



聚焦上市公司回購，剔除停止實施回購的情況，全市場公布1321單2025年回購預案，目前已完成回購641單，回購計劃完成率49%。預計回購金額1642.70億元。