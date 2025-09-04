“沈括獎”首次頒發給中國科學家

張可可教授向IAGA全球大會作特邀科學報告。（圖片來源：澳門科技大學） 中評社北京9月4日電／據人民日報海外版報導，記者從澳門科技大學獲悉，該校講座教授張可可9月3日在葡萄牙里斯本獲得“國際地磁與空間物理協會”（IAGA）授予的該領域最高科學獎“沈括獎”（Shenkuo Award）。



“沈括獎”是國際重要科學組織機構唯一以中國科學家命名的學術大獎，每兩年頒發一次。張可可教授是首位獲得該獎項的中國科學家，也是亞洲科學家首次獲得該獎項。



在獲獎信中，IAGA秘書長Korte（科特）教授表示，2025年‘沈括獎’授予張可可教授，表彰他在地球發電機、地球內核波動理論、澳門高精度地磁衛星三個研究領域取得的突出成就，肯定他在上述領域開展世界領先的科研工作。



“此次獲獎是對中國科學家團隊在科學與工程上不斷取得進步與成功的高度肯定。”張可可表示，沈括是全世界公認的中國古代百科全書式的偉大科學家，精通天文、數學、物理、化學、地質、氣象、地理、農學、醫學、工程技術等領域，其著作《夢溪筆談》更被譽為“中國科學史上的里程碑”。“中國科學家首獲‘沈括獎’，一定程度上標誌著中國科學的復興。”張可可指出。



據瞭解，IAGA於1919年成立，以推動地磁學與空間物理領域的國際合作為宗旨，設有地球內部物理與動力學、地球大氣空氣動力學等六個學科部門。IAGA每兩年召開一次全球大會，頒發“沈括獎”，獲獎者向大會作特邀科學報告，2025年全球大會在葡萄牙里斯本召開。“沈括獎” 自2006年設立以來，已授予美國、加拿大、歐洲的六位科學家。



張可可是‘澳科一號’衛星首席科學家與科學應用系統總設計師，他透露，“澳科一號”衛星項目已與18個國際著名研究機構簽訂了交流合作研究協議，開展一系列務實合作。並將於2026年在倫敦伯林頓府第二次召開“澳科一號”衛星國際專題研討會，這意味著中國已逐漸成為全球地球磁場數據、科學、研究與應用的中心。