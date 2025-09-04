澳門舉辦青年論壇紀念抗戰勝利80周年

澳門青年論壇現場。（圖片來源：澳門特區政府教育及青年發展局） 中評社北京9月4日電／據人民日報海外版報導，澳門特區政府教育及青年發展局3日下午在教業中學舉辦“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年——澳門青年論壇”，進一步深化青年對中國人民取得抗日戰爭勝利偉大歷程的認識，透徹領悟“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”的精神內涵。澳門社會各界人士、青年社團及師生代表等約550人出席。



論壇邀請哈爾濱市社會科學院七三一問題國際研究中心主任宮文婧研究員、澳門科技大學社會和文化研究所所長林廣志教授以及澳門中日關係歷史專家黃天先生擔任主講嘉賓。宮文婧介紹了侵華日軍第七三一部隊的相關歷史，近年來研究人員通過檔案挖掘、民間調研取證和被害者口述，揭露了七三一細菌戰、活體實驗等泯滅人性的罪行等。她強調，公布罪證不是為了延續仇恨，而是通過揭露歷史真相，凝聚社會共識，呼籲青年成為歷史真相的守護者，共同守護人類文明底線。



林廣志分享澳門同胞在抗戰期間“不中立、不缺席、全參與”，以捐贈、救濟、運輸、宣傳、救護、參戰等方式投入抗戰所展現的巨大愛國熱情，以及其中蘊含的全民族命運共同體意識。鼓勵今天的澳門青年傳承這份家國情懷，將赤子之心轉化為建設祖國的動力。



黃天則以日本在戰時秘密調查澳門的資料——《澳門港》為切入點，講述了澳門抗戰時期以其特殊的政治與地理環境，成為各方勢力的情報交匯點與戰時物資中轉點的故事。他指出，澳門發揮了華南沿海戰時供應鏈的重要作用，為抗戰勝利提供有力支撐。



在互動交流環節，與會青年就抗戰歷史、民族精神等主題與嘉賓互動交流，進一步增強了歷史使命感和時代責任感。澳門青年表示，以史為鑒、珍視和平，自覺傳承偉大抗戰精神，勇擔時代重任，積極投身澳門繁榮發展，融入服務國家發展大局。



