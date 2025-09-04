澳門企業家代表團參加帝力國際貿易博覽會

澳門企業在“2025年帝力國際貿易博覽會”上達成合作。（圖片來源：澳門招商局） 中評社北京9月4日電／據人民日報海外版報導，記者從澳門特區招商投資促進局獲悉，澳門企業家代表團8月底赴東帝汶參加“2025年帝力國際貿易博覽會”，設置“中葡平台＠澳門”展示館，進一步深化澳門作為中國與葡語國家“精準聯繫人”角色。



據悉，活動期間促成8項合作簽約項目，安排近140場商業配對洽談。與會澳門企業肯定活動成效，東帝汶企業希望通過澳門拓展國際商業網絡，實現互利共贏。參展的澳門及內地企業涵蓋食品採購、建築、金融、旅遊及個人護理產品製造等領域。



“2025年帝力國際貿易博覽會”由東帝汶貿易和工業部主辦，當地時間8月28日至9月1日在帝力會議中心舉行，設置250個展位，展示各國特色商品及投資機遇等，是當地首個大型經貿會展活動。



澳門招商局委員李藻森表示，澳門正持續豐富和提升中葡平台內涵，強化內聯外通功能，積極推動中葡全方位、深層次、多領域合作。同時，緊扣“澳門＋橫琴”定位，以促進澳門經濟適度多元發展為主軸，通過與澳門高度銜接的產業布局，為葡語國家企業創設更多投資機遇。



據悉，為助力企業精準對接國際營商發展機遇，澳門招商局今年以來已組織中國內地及澳門企業出訪安哥拉、巴西、赤道幾內亞及葡萄牙，不斷豐富中葡平台的內涵，強化其資源聚合與輻射能力。



