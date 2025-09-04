澳門政府組織觀看抗戰勝利80周年大會直播

澳門特區政府官員、青年學生代表及社會各界人士在澳門理工大學觀看紀念大會直播。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京9月4日電／據人民日報海外版報導，澳門特區政府3日組織觀看紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會直播，與祖國人民一起銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。



觀看紀念大會直播活動分別在澳門理工大學體育館及澳門大學體育館舉行。澳門特區代理行政長官張永春，中央政府駐澳門聯絡辦公室副主任張應傑，外交部駐澳門特派員公署特派員劉顯法，澳門特區政府保安司司長黃少澤、社會文化司司長柯嵐、警察總局局長梁文昌，以及政府官員、社會各界人士及青年學生代表在澳門理工大學體育館出席活動。



張永春代表特區政府向在抗日戰爭中英勇犧牲的先烈致以最崇高的敬意，向在戰爭中不幸遇難的同胞寄予最深切的哀思。他表示，80年前，中國人民通過14年浴血奮戰，取得抗日戰爭的偉大勝利，這是中華民族從屈辱走向復興的歷史轉折點，為中國重新確立世界大國地位築牢了根基。



“此次閱兵展現了中國捍衛二戰勝利成果、推動構建人類命運共同體的擔當，彰顯了中國維護國家利益與世界和平的決心和實力。”張永春指出，紀念活動既是對勝利的紀念，更提醒我們不忘戰爭傷痛，珍惜守護和平安寧，也將激勵全國人民團結一心，為實現強國建設和民族復興而努力。



澳門特區政府教育及青年發展局局長龔志明指出，特區政府組織社會各界及青年學生近6萬人觀看直播，共同聆聽習主席重要講話，樹立正確的歷史觀，尤其是中國共產黨在抗戰中的中流砥柱作用，讓愛國愛澳精神薪火相傳，推動澳門與祖國同發展、共繁榮。



全國青聯副主席黃潔貞表示，氣勢恢宏的閱兵和隆重的紀念大會啟示澳門青年要以史為鑒、珍惜當下、共創未來，將青春抱負融入服務國家、建設澳門的具體實踐中，以開闊的視野、創新的精神、扎實的作為，共同推動“一國兩制”行穩致遠，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻青春的智慧與力量。



“作為新時代的澳門居民，要以實際行動熱愛並維護和平，弘揚愛國主義為核心的偉大民族精神。”澳門街坊會聯合總會副理事長林家全是一位擁有25年駕齡的飛行員，他說，看到眾多新型戰機飛過天安門廣場上空，內心無比驕傲自豪，特別是80響禮炮、戰機噴出的14道彩煙，昭示著14億中國人民自強不息的民族精神。他表示，街坊總會作為愛國愛澳主要社團之一，要持續拓展愛國主義教育形式與內容，弘揚抗戰精神，傳承紅色基因，不斷鞏固居民愛國愛澳情懷。