美法官裁定特朗普政府凍結哈佛大學經費違憲

美國總統特朗普（圖片來源：新華社） 中評社北京9月4日電／據新華社報導，美國一聯邦法官3日就哈佛大學聯邦資金案作出裁決，判定特朗普政府以打擊反猶主義為名凍結該校數十億美元科研經費的行為違反美國憲法，要求政府解凍相關資金。這一判決意味著哈佛大學在法庭上獲得暫時勝利。



馬薩諸塞州聯邦地區法院法官艾莉森·伯勒斯在一份84頁的裁決中寫道，聯邦政府以反猶主義為幌子，對美國頂尖大學進行了有針對性、意識形態驅動的攻擊。她認為，特朗普政府的行為違反美國聯邦《行政程序法》，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛大學的言論自由權，且違反1964年《民權法案》第六章關於“在任何接受聯邦資助的項目或活動中”禁止基於種族、膚色和來源國的歧視之規定。



伯勒斯在裁決中認定，特朗普政府凍結聯邦政府撥付哈佛大學的科研經費行為“武斷且任性”，要求解凍相關資金。她還同意哈佛大學的請求，永久禁止聯邦政府發布新的凍結資金命令。



伯勒斯承認哈佛大學校園中存在反猶主義問題，但她認為“受（聯邦政府）資助終止影響的研究與反猶主義幾乎沒有關聯”。



當天的裁決意味著哈佛大學在這樁與聯邦政府的官司上獲得暫時勝利。美國總統特朗普7月曾在社交媒體平台“真實社交”上抨擊伯勒斯，稱如果她作出對聯邦政府不利的裁決，政府將立即提出上訴，且能“獲勝”。



4月14日，哈佛大學拒絕特朗普政府提出的對其管理結構、招聘及招生政策進行大幅改革的要求。特朗普政府同日宣布，將凍結對該校總額為22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。4月21日，哈佛大學對特朗普政府提起訴訟，指控政府試圖以凍結聯邦資金為手段控制哈佛大學的學術決策。7月21日，伯勒斯就此案在波士頓召開聽證會，聽取原告和被告雙方口頭辯論。

