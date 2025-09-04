團結香港基金發表低空經濟報告

中評社北京9月4日電／據文匯網報導，低空經濟作為全球矚目的新興產業，被譽為“新質生產力”的典範。團結香港基金今日（4日）發布一項研究報告，提出20項建議，內容包括制定本港“低空經濟先導示範區”；擴大智慧交通積極資助範圍覆蓋低空科技研發工作；提升低空飛行器檢測與認證服務等，倡議本港專注發展高增值服務，搶占低空經濟價值鏈的制高點。



團結香港基金會總裁李正儀表示，根據基金會最近公布的數據估算，截至2050年，香港的低空經濟產業預計將創造3500億港元的增值，其中大部分來自配套服務。她強調，必須必須善用香港在金融、司法、專業服務等方面的獨特優勢，專注發展高附加值的服務。為實現這一目標，香港需要一個全面的配套策略，涵蓋基礎設施與法規、創新與人才和產業與服務三大範疇。



在基礎設施與法規方面，團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺建議，政府應將低空經濟納入城市規劃，在新發展區預留低空飛行器起降點及充電設施，特別是在交通樞紐及公共運輸交匯處設置配套設施。報告提出在洪水橋／廈村及河套深港科技創新，前者可以測試跨境無人機配送及運貨服務，以及物流中心等；後者可以測試自動化無人機監管及檢測，進行智慧工地管理。



團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊指出，香港高校在低空經濟科研分布不均，自主導航和推進系統研究較多，但空域管理及網絡安全等領域關注不足。建議引導科研資源，集中攻關尚未充分探索的關鍵技術。同時，現有運輸署智慧交通基金應擴大資助範圍，涵蓋低空經濟相關科技研發，推動高校技術創新。



在人才培訓方面，報告指出遙控駕駛員認證框架尚未成熟。雖然海外認證如英國、澳洲或內地可在香港獲認可，但課程內容與本地要求存在差異，尤其在限飛區及本地飛行規則方面。建議民航處推出針對海外認證的銜接課程，確保駕駛員熟悉香港安全規範。此外，應開發針對物流、測繪、救援等應用場景的行業導向培訓課程。



至於產業與服務方面，報告建議擴大投資推廣署低空經濟論壇及數碼港展覽的規模，加入產品展示、買家洽談、人才招聘及科研成果展覽等環節。此外，香港應爭取國家支持，與國際民航組織等標準制定機構合作，吸引其來港舉辦會議，讓本地及內地專家參與標準制定，提升香港在全球低空經濟標準制定中的影響力。



同時，在未來沙盒中設立一站式聯絡和審批機制，由單一窗口協調部門意見並在指定時限內回應申請，提升行政效率。