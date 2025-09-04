美聯儲褐皮書：美國物價上漲與加征關稅相關

8月12日, 一名顧客在美國紐約市布魯克林區一個雜貨店進行採購。新華社發（郭克攝） 中評社北京9月4日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會3日發布的全國經濟形勢調查報告顯示，自7月中旬到8月底，美國所有聯邦儲備區物價均出現與加征關稅相關的價格上漲。



根據美國“聯邦儲備法”，美國全國劃分為12個聯邦儲備區，每區設立一家聯邦儲備銀行。該報告根據12家聯邦儲備銀行的最新調查結果編制而成，也稱“褐皮書”。



報告顯示，自7月中旬到8月底，許多聯邦儲備區報告關稅對投入價格的影響尤其明顯，多個地區報告保險、公用事業和技術服務價格上漲。一些公司已將所有成本上漲轉嫁給了客戶。美聯儲所聯繫的企業廣泛預期未來幾個月價格將繼續上漲。



報告說，由於經濟不確定性增大和關稅稅率升高，許多家庭工資增長未能跟上物價上漲的步伐，導致所有聯邦儲備區消費者支出持平或下降。



勞動力市場方面，11個聯邦儲備區整體就業水平幾無變化，1個地區就業水平略有下降。由於需求減弱或不確定性增加，7個聯邦儲備區企業不願招聘員工，2個地區裁員人數增多。



美聯儲每年發布8次“褐皮書”，通過聯邦儲備銀行對全美經濟形勢進行摸底。該報告是美聯儲貨幣政策會議的重要參考資料。



今年以來，美國政府不斷揮舞關稅“大棒”，對貿易夥伴徵收更高關稅。7月31日，美國公布69個貿易夥伴輸美商品適用的關稅稅率，從10%至41%不等。由世界貿易組織和國際貨幣基金組織聯合開發的關稅跟蹤工具顯示，截至8月7日，美國對全球所有產品的貿易加權平均關稅稅率升至20.11%，大幅高於年初的2.44%。