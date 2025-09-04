【
2025年上海秋季市民美育項目開學
9月1日，在上海市群眾藝術館，肩頸康養課程的學員在市民藝術夜校上課。（圖源：新華社）
中評社北京9月4日電／據新華社報導，9月1日，2025年上海秋季市民美育項目正式啟動，全市共設600餘個教學點，以“日校+夜校”雙軌模式為市民提供種類豐富的藝術課程。
