李振廣答中評：大閱兵警告“台獨”勿存幻想

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣教授接受採訪（中評社資料圖） 中評社香港9月5日電（記者 袁曉麥）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話並檢閱受閱部隊。對此，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣4日在接受中評社記者採訪時，對習總書記在此次九三閱兵講話中的所傳遞出的信號進行瞭解讀。



習總書記在大會開場時發表講話，其中提到，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展做出更大貢獻。



對此，李振廣表示，“堅決維護國家主權、統一、領土完整”一向是解放軍的重要使命和任務。當前，中華民族正在邁向偉大復興，但不可否認的是，我們的國家主權、統一和領土完整，仍然面臨種種挑戰。這不僅有各種分裂勢力還在蠢蠢欲動，外部干涉勢力也在虎視眈眈。在紀念抗戰勝利八十周年這樣的重要節點強調解放軍的任務是“堅決維護國家主權、統一、領土完整”，既是一種莊嚴宣示，也是對各種分裂勢力和外部干涉勢力的明確警告。“雖然這句話很短，但內涵極為豐富。”他表示。



李振廣進一步分析道，習總書記講話中強調解放軍的任務，這在兩岸關係上的含義是不言而喻的，即人民解放軍的重要任務就是，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，即堅決反對外部勢力干涉，堅決反對“台獨”分裂，堅定捍衛國家主權和領土完整。他強調，從某種意義上，這也是警告“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力不要心存幻想。任何企圖把台灣從中國分裂出去的行為都是不可接受的，也是注定要失敗的。人民解放軍在兩岸關係上的一系列作為就是忠實履行神聖職責的重要體現。

