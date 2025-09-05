項昊宇答中評：閱兵向世界傳達三大信號

儀仗方隊護衛黨旗、國旗、軍旗，首個走過天安門廣場（中評社 林艶攝） 中評社北京9月5日電（記者 郭至君）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會3日在北京天安門廣場舉行，中共中央總書記、中華人民共和國主席、中央軍委主席習近平同志發表重要講話並檢閱部隊。中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇接受中評社記者採訪表示，這場閱兵式莊嚴隆重震撼，環顧全世界，沒有第二個國家能夠做到。



項昊宇分析，在這次的九三紀念活動當中，中方並沒有把矛頭對准日本，而是反復強調，我們紀念活動的目的是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，這是具有普世意義的，並非針對今天的日本。習近平總書記在講話中強調不讓歷史悲劇重演，希望各國以史為鑒，以和為貴。當然，這也可以看作是對日本右翼勢力的一種委婉的告誡。日本右翼勢力長期以來否認侵略歷史，美化侵略行徑，比如說篡改歷史教科書，參拜靖國神社，甚至否定南京大屠殺等。而中國的立場清楚地表明，歷史真相不容歪曲，日本必須正視侵略歷史，真誠的反省道歉，否則將難以取信於亞洲鄰國和國際社會。中國堅決的維護歷史正義，不會容忍日本右翼勢力胡作非為。同時，我們也提醒國際社會需要警惕日本極右勢力的危險行徑，防止他們來破壞地區的和平與穩定。



項昊宇也表示，習總書記的講話當中，把著力點放在和平這兩個字上，彰顯了中國九三紀念活動的宗旨和意義。他呼籲世界各國摒棄對抗，這是對當前動蕩國際局勢的深刻洞察和積極的響應。在烏克蘭危機、以巴衝突等地緣衝突持續不斷的背景之下，中國的呼籲啟示各國戰爭和對抗無法解決問題，只會帶來更多的災難和破壞，衹有通過對話協商與合作，才能找到解決問題的根本途徑，實現共同安全和發展。那麼，這是中方一貫的立場，當然也是中國作為負責任大國的擔當。



“中國是這麼說的，也是這麼做的。我們自身走的是和平發展道路，中國人自古以來就秉持止戈為武啊這一理念。我們大力發展現代化的國防力量，是為了更好地維護和平；我們積極的致力於推動構建人類命運共同體，提出並且積極的落實四個全球倡議，這都是為了世界的和平與發展提供的國際公共產品，這也是其他任何國家沒有做到的。因此，中國用自己的立場和行動，生動詮釋了我們以和為貴的傳統文化精髓和價值觀念。”項昊宇說。

