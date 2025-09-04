中國藍盔熱血為墨　書寫世界和平壯麗篇章

維和部隊已經成為聯合國維和行動的關鍵力量（中評社 林艷攝） 中評社北京9月4日電（中評社報導組）9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動在北京舉行。維和部隊方隊隊員頭戴藍色貝雷帽、脖系藍色絲巾，走過天安門廣場，接受祖國和人民檢閱。



這支承載著東北抗聯紅色血脈的方隊，隊員們都曾在國際維和一線執戈衛和平，隊伍中既有揮汗築路的工程尖兵，也有戍守崗哨的步兵勇士。他們的亮相，既是對 70 多年前抗戰勝利的深情回望，更以挺拔身姿向世界宣告：中國履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。



中國是聯合國安理會常任理事國第一大維和行動出兵國，從1990年首次派出5名軍事觀察員開始，中國軍隊參與聯合國維和行動已經35年，常態保持8000人規模的維和待命部隊，累計派遣超過5萬名維和官兵，“中國藍盔”已經成為聯合國維和行動的關鍵力量。



今年是中國軍隊參加聯合國維和行動35周年。35年來，中國維和部隊逐步走向科學化制度化軌道，形成符合國際標準、具有中國特色的原則政策和行動指南，實現了力量構成從單一軍種向多軍兵種拓展、任務類型從支援保障向綜合多能轉型、行動目標從監督停火向持久和平延伸，為世界和平作出了重要貢獻，用實際行動詮釋了中國對多邊主義和聯合國憲章宗旨與原則的堅定支援，彰顯了中國軍隊和平之師、正義之師、文明之師的良好形象。



當這支方隊與其他戰略兵種一同擎起嶄新軍旗走過廣場，藍盔與軍旗交相輝映的瞬間，不僅是中國軍隊參與全球安全治理的生動注腳，更昭示著“中國藍盔”將繼續以熱血澆築和平盾牌、積極履行大國軍隊責任的堅定決心。在構建人類命運共同體的征程上，“中國藍盔”將繼續以熱血為墨，在世界和平的畫卷上續寫更壯麗的篇章。



（記者：林艷、海涵、盧誠輝、俞敦平；記者後方支援記者 葉佳怡）