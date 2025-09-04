馬克龍：歐洲已準備好向烏克蘭提供安全保障

9月3日，在法國巴黎總統府愛麗舍宮，法國總統馬克龍（中右）與來訪的烏克蘭總統澤連斯基（中左）共同會見記者。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月4日電／據新華社報導，法國總統馬克龍3日在總統府愛麗舍宮會見來訪的烏克蘭總統澤連斯基時表示，歐洲已準備好在俄烏達成和平協議後向烏克蘭提供安全保障。



據總統府介紹，澤連斯基當天晚間抵達法國，將參加4日在巴黎舉行的支持烏克蘭“志願聯盟”線上會議。該會議將圍繞為烏克蘭提供安全保障進行討論，屆時，英國首相斯塔默也將到巴黎和馬克龍共同主持會議。



馬克龍在3日和澤連斯基共同舉行的簡短記者會上宣布，歐洲方面已準備好“在俄烏達成和平協議之日”向烏克蘭及其人民提供安全保障。他繼續向俄羅斯施壓，認為“現在的問題是看俄羅斯的誠意”。



澤連斯基表示，歐洲的團結將有助於加大對俄羅斯的壓力。



歐盟委員會主席馮德萊恩近日接受英國《金融時報》採訪時曾透露，由法國和英國主導的支持烏克蘭“志願聯盟”日前舉行國防部長會議，討論了有關組建一支多國部隊的必要事項，並制定了“相當具體的方案”。這支部隊將由歐洲領導，人數可達數萬人，美國將在指揮控制系統、情報、監視等方面向其提供支援。