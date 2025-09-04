世衛組織：全球精神健康服務規模亟待擴大

中評社北京9月4日電／據新華社報導，世界衛生組織日前發布的數據顯示，全球超過10億人遭受精神健康問題困擾，焦慮症和抑鬱症等疾病給人類健康和經濟發展帶來沉重負擔。



世衛組織發布的《世界精神衛生現狀》和《2024年精神衛生地圖集》指出，精神健康問題在所有國家和社區都很普遍，影響著各年齡段和收入群體。焦慮症和抑鬱症是最常見的精神健康障礙類型。自殺仍是令人痛心的疾病結局，僅2021年就奪走了約72.7萬人的生命，更是各國年輕人死亡的主要原因之一。



世衛組織說，精神健康障礙在全球範圍內造成經濟損失，不但直接醫療費用龐大，間接成本尤其是生產力損失更驚人，估計僅抑鬱症和焦慮症每年就導致全球經濟損失高達1萬億美元。



世衛組織表示，2020年以來，各國在加強精神健康政策和規劃方面取得顯著進展。目前，超過80%的國家將精神衛生和社會心理支持納入應急響應工作，高於2020年的39%。



但世衛組織同時指出，目前這些良好勢頭在大多數國家並未能轉化為法律改革，精神健康防治領域的投資陷入停滯，服務系統改革進展緩慢。為此該機構呼籲各國政府及全球合作夥伴立即加強行動，推動全球精神健康系統實現根本轉變，具體措施包括建立公平的籌資機制，持續投資精神健康人力資源建設，以及擴展以人為本的社區護理服務等。