習近平會見老撾國家主席通倫

9月4日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動並進行工作訪問的老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月4日電／據新華社報導，9月4日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在人民大會堂會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動並進行工作訪問的老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫。



習近平指出，2023年10月我同總書記同志一道簽署構建中老命運共同體新的五年行動計劃以來，雙方各領域合作成果顯著。兩黨理論研討會和幹部培訓合作扎實推進，中老鐵路“一地兩檢”政府間協議正式簽署，大項目及反腐敗和追逃追贓等合作富有成效，彰顯了中老命運共同體的戰略意義和示範作用。



習近平強調，當前國際和地區形勢發生複雜深刻變化，雙方要以長遠眼光和戰略思維看待和把握中老關係，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。要以明年兩國建交65周年為契機，謀劃開展好各領域交往。中方願同老方深化治黨治國經驗交流，支持老撾人民革命黨籌備和開好十二大。要以中老鐵路運營和沿線開發為抓手，持續拓展“黃金大通道”輻射帶動效應，推動重點項目提質升級。要深化防務、執法安全等合作，對跨境賭博、電信網絡詐騙犯罪等持續高壓嚴打。中方祝賀老撾成為上海合作組織對話夥伴，願同老方在中國東盟合作、瀾湄合作、東亞峰會等地區機制下深化協調和配合，促進地區和平與發展。



通倫熱烈祝賀中國成功舉辦上海合作組織天津峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，感謝中方長期以來對老方提供的寶貴支持和幫助，表示當前老中關係處於歷史最好時期，老中命運共同體建設不斷取得豐碩成果。老方願同中方繼續落實好構建老中命運共同體新的五年行動計劃，著力推進老中經濟走廊建設，加快落實老中鐵路“一地兩檢”協議，提高各領域務實合作成效。老方衷心感謝中方支持老撾成為上海合作組織對話夥伴，全力支持習近平總書記提出的全球治理倡議，願同中方在國際舞台上加強協調配合。通倫並感謝中方為老撾黨籌備十二大提供大力支持，預祝中共二十屆四中全會取得圓滿成功。



蔡奇、王毅參加會見。