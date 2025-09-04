【
馬杜羅：委內瑞拉支持全球治理倡議
http://www.CRNTT.com
2025-09-04 16:21:12
中評社北京9月4日電／據新華社報導，委內瑞拉總統馬杜羅日前表示，支持全球治理倡議，並將就此簽署正式文件。
馬杜羅1日在委內瑞拉首都加拉加斯舉行的新聞發布會上說，全球治理倡議旨在推動世界和平和全球和諧發展，助力各國攜手共建一個沒有威脅、沒有訛詐、沒有霸權的人類命運共同體。
委內瑞拉外長希爾1日在社交媒體發布政府公報。公報說，全球治理倡議與全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議相呼應，旨在推動構建人類命運共同體。委內瑞拉支持全球治理倡議所秉持的原則，這對拉美和加勒比地區意義重大。
