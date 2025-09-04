習近平會見越南國家主席梁強

9月4日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的越南國家主席梁強。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月4日電／據新華社報導，9月4日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的越南國家主席梁強。



習近平指出，世界反法西斯戰爭勝利充分表明，得道多助、失道寡助，勝利必將屬於正義的一方。中越雙方要共同銘記歷史、緬懷先烈，加強戰略協作，維護二戰勝利成果，維護國際公平正義，堅定站在歷史正確一邊。



習近平強調，中方支持越南走好符合本國國情的社會主義道路，開好越共十四大。雙方要本著同志加兄弟的精神，深化治黨治國經驗交流，辦好建交75周年暨“中越人文交流年”系列活動，給兩國人民帶來切實利益。面對單邊主義、叢林法則逆流，越來越多的國家認識到，妥協退讓沒有出路，聯合自強才有希望。我提出全球治理倡議，就是要推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。中方願同越方一道，維護全球南方共同利益，為世界提供更多正能量。



梁強熱烈祝賀中國成功舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年活動和上海合作組織天津峰會，表示兩場重要活動都彰顯中國的國際地位和影響。越方堅信中國將繼續發展壯大，實現中國式現代化目標，為地區和世界和平發展發揮更大作用。越中兩黨兩國關係發展良好，高層接觸密切，各領域合作進展順利。對華關係對越南具有戰略意義，是越外交政策的頭等優先。面對變亂交織的世界局勢，越方將堅定發展對華關係。越方願同中方緊密團結、相互支持，增進政治互信，加強治國理政經驗交流。深化兩國發展戰略對接，拓展經貿、基礎設施、科技、教育等領域合作。在多邊平台相互配合，維護聯合國權威和國際貿易規則，推動改革完善全球治理體系。



王毅參加會見。