IVE團隊運用技術保存彩虹邨歷史記憶

IVE團隊利用無人機高空航拍彩虹邨的籃球場，鳥瞰整個彩虹邨，收集數據以繪畫建築圖。（圖片來源：文匯網） 中評社北京9月4日電／據文匯網報導，有“香港最美屋邨”之譽的彩虹邨即將重建，為保存這片獨特的社區記憶與建築風貌，香港專業教育學院（IVE）跨學科師生團隊發起“‘邨’越彩虹 ‘樓’住回憶”項目，深入訪談十位居於彩虹邨超過六十年的老街坊，記錄老街坊的口述故事，並將他們的生命故事輯錄成電子故事册。團隊同時運用建築信息模擬（BIM）及虛擬實境（VR）等先進數碼技術，將彩虹邨的建築全貌與歷史場景細致重現，以創新方式傳承本土歷史與人情記憶。



彩虹邨於1962年落成，以其標誌性的七彩外墻、充滿人情味的舊式設計與小店林立的街巷，構成香港公共屋邨的獨特風景。是次項目由IVE社區服務策劃及領航高級文憑與建造管理學高級文憑師生聯手策劃，並獲職業訓練局（VTC）社區參與辦事處及循道衛理楊震社會服務處彩虹長者綜合服務中心支持，結合專業教育與社區參與，讓學生運用所學，承傳屋邨的歷史和特色，留住“彩虹”。



學生團隊運用課堂所學的老年社會學、銀發項目策劃等知識，以同理心與長者進行訪談，有效記錄與再現社區記憶。學生鍾咏詩、李泳彬和彭心悅在訪問九旬陳婆婆的過程中深受觸動。鍾咏詩表示：“長者敘事方式較為跳躍，需要透過引導與生動的互動協助他們梳理回憶。”



鍾咏詩分享道：“陳婆婆的童年坎坷，在廣州的戰亂下成長亦曾加入游擊隊，後來與丈夫南下香港定居，並於1964年入住彩虹邨，至今居住逾60年。她曾在邨內“八號樓梯”為建築工人包夥食，間接參與了彩虹邨的建設；也親歷1965年香港制水時期，挺著孕肚徒步搬水上台階。”她在彩虹邨落地生根、兒孫滿堂，與街坊感情深厚，對重建充滿不舍。她指出，彩虹象徵雨過天青，陳婆婆故事正與彩虹緊緊相扣，歷盡辛酸後在彩虹邨收穫人情與溫暖，安享晚年。



此項目早前於“黃金時代展覽暨高峰會”中展出，向公眾展現職專教育的成果。此外，團隊現正與循道衛理楊震社會服務處洽談，期望此項目日後在其彩虹長者綜合服務中心展出，讓更多街坊和區外市民可重溫彩虹邨的昔日時光。同時考慮將此項目模式延伸至其他待重建的屋邨及歷史建築，讓科技成為保育歷史的重要橋梁，保存本土文化與社區故事。



“‘邨’越彩虹 ‘樓’住回憶”項目早前參加VTC社區參與辦事處舉辦的“‘社’出新主意—VTC社區參與奬勵計劃”，他們憑傑出作品和解說，贏得評審賞識，項目勇奪比賽的社區參與金奬。