九三閱兵現場觀禮 香港嘉賓：激動自豪

港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬（受訪者供圖） 中評社北京9月5日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會3日在北京天安門廣場隆重舉行。多位在現場觀禮的香港嘉賓接受香港中評社記者訪問時表示，現場觀看閱兵儀式心情激動自豪，閱兵不僅是國力的展示，更是對和平的堅持。



“今次能夠隨港區全國人大代表團赴京出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會，心情振奮，徹夜難眠。”港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬說，自己第一次近距離觀看閱兵儀式，心潮澎湃。每一幕都場景都十分震撼、難忘，“當5萬人在天安門齊聲高唱《義勇軍進行曲》時，讓人熱血沸騰。伴隨雄壯樂章出場的裝備方隊亦是震撼的大場面。高精尖的海陸空導彈、攻防一體的戰車、無人機及反無人裝備、電子戰飛機等，正是國防‘硬實力’的生動註腳。”



黃冰芬說，注視著這些先進裝備，不禁聯想起80多年前中華民族在戰火中掙扎求生的歲月。先輩們歷經14年浴血奮戰，才換來中華民族真正“站起來”。如今，國家已實現從“富起來”到“強起來”的飛躍，正自信地邁向偉大復興。“是什麼推動著民族一路自強？答案或許就蘊藏在一次次對歷史的回望與反思之中。”



黃冰芬認為，抗戰的歷史值得反覆述。而整個抗戰過程香港從未缺席。這次受中央邀請來觀禮的360位香港各界人士——人數是歷來最多，包括了官員、商界、青年、教育等各領域，還包括了抗戰的老戰士及遺屬。這不僅體現了中央香港社會各階層的重視和厚愛，也是對香港抗戰歷史的尊重，以及愛國精神的肯定。



黃冰芬表示，和平從來不是天賜的，而是一個國家自強不息地築牢屏障。“我們銘記歷史，不是為了延續仇恨，而是為了感恩先烈、珍惜和平。在融入國家發展大局中，我們更深刻體會到香港與國家同呼吸共命運。”她說，自己作為港區全國人大代表，深感責任重大：既要講好先烈們犧牲與堅守的故事，讓歷史記憶永不褪色；也要做好橋樑紐帶，弘揚愛國精神和抗戰精神，帶動更多人為國家發展和民族復興出力。