中評月刊：冷戰後中美關係定位變化

中評社香港9月28日電/上海交通大學國際與公共事務學院副研究員、台灣研究中心副主任王偉男與南京大學國際關係學院特聘研究員、南京大學華智全球治理研究院院長助理、博士生導師周文星在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號聯名發表專文《冷戰後中美關係的歷次定位研究》。作者認為：冷戰結束後迄今，中美雙方都曾對兩國關係的現狀或發展前景進行或積極或消極的定位。其中，積極定位都未真正落實，根本原因在於兩國間存在消極互信，即確信對方的意圖、行為及其後果將對己方不利，確信對方是己方的戰略威脅。美方感受到的威脅主要來自中國的“異質性崛起”，這是中美關係中最大的結構性矛盾，它與“修昔底德陷阱”敘事、地緣政治、經貿衝突等結構性矛盾相交織，導致中美雙方很難就兩國關係的現狀與未來達成持久的積極定位。未來中美之間的消極互信可能加劇，相應地，雙方更有可能在兩國關係定位上達成消極“共識”。文章內容如下：



中美關係現狀如何、本質上屬於何種關係、未來發展目標為何等問題，都是中美關係研究中的本體論問題。由於中美關係的高度複雜性，人們常常使用某個通俗易懂的詞彙或短語對其進行高度概括，亦即對中美關係進行定位。這種定位既可能是對中美關係現狀的定性描述，也可能是對其發展前景的預判或期許。梳理冷戰後的中美關係發展史，我們發現中美雙方確曾多次對兩國關係進行過官方的、但不具法律約束力的定位。雙方雖對其中的某些定位達成過共識，但最終都歸於破裂，這充分顯示出中美關係之錯綜複雜，以及定位中美關係之難。本文梳理了冷戰後中美兩國對雙邊關係的定位歷史，包括每次定位的歷史背景和最終結果，探討造成不同結果的主要原因，旨在探索冷戰後中美關係的發展規律，以此使我們更全面地理解當前的中美關係，並為預判中美關係發展前景提供參考。