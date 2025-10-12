中評月刊：特朗普對台戰略的變化

中評社香港10月12日電/寧波大學商學院特聘副研究員伍湘陵與華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根，在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《特朗普與拜登對台戰略的延續與變化》。作者認為，台灣問題作為中美關係中的核心敏感問題，長期以來牽動著兩岸三地乃至整個亞太地區的神經。特朗普與拜登在對台政策上既有延續性，又存在顯著差異。本文通過比較政治學方法研究發現，兩屆政府在戰略目標上高度一致，都將台灣視為制衡中國大陸的重要工具，但在政策工具、實施方式和風險偏好上存在明顯差異。特朗普政府更多採用突破性、交易性手段，而拜登政府則傾向於制度化、多邊化路徑。這些政策變化不僅重塑了台海局勢，也對中美關係、地區穩定和國際秩序產生了深遠影響。文章內容如下：



自1979年中美建交以來，美國對台政策在“一個中國”政策框架下時有微調，但近年來隨著中美戰略競爭的加劇，美國對台政策出現了前所未有的重大變化①。特朗普上台後，對台政策突破傳統框架，採取了一系列前所未有的舉措。而在特朗普兩個任期之間的拜登政府，雖然在政策表述上有所調整，但總體上延續了對華強硬路線，並在某些方面進一步突破了政策底線。特朗普和拜登政府的對台政策究竟有何異同？政策變化的深層邏輯是什麼？政策調整對台海局勢、中美關係及地區穩定產生了哪些影響？特朗普任內會不會拿台灣問題與中國做“交易”？從理論意義來看，美國對台政策的比較研究有助於豐富國際關係理論中關於大國競爭、聯盟政治和地緣戰略的認識。從現實意義來看，準確把握美國對台政策的演變趨勢，對於中國大陸制定對台政策具有參考價值，有助於更好地管控風險、維護地區穩定。