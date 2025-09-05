社評：習近平總書記九三講話的重大意義

中評社北京9月5日電（評論員 楊流昌）2025年9月3日，北京天安門廣場的晨光裡，三軍列陣、鐵甲生輝。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的莊嚴時刻，習近平總書記發表的重要講話，以深邃的歷史穿透力、強烈的時代使命感和深厚的人民情懷，為全體中華兒女標定了精神座標、擘畫了復興藍圖。從大會到招待會，兩篇講話既回溯苦難輝煌，更指向光明未來，既解答歷史之問，更指明現實之策，是新時代推進祖國統一、實現民族復興的行動宣言。



歷史定位：抗戰勝利是民族復興的轉折之錨



“80年前，中國人民經過14年浴血奮戰，徹底打敗日本軍國主義侵略者，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利。這是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉捩點，也是世界發展的一個重大轉捩點。”習近平總書記在招待會講話中開宗明義，以“兩個轉捩點”的歷史定位，將抗戰勝利置於民族命運與世界進程的雙重維度中審視，深刻揭示了其不可替代的歷史意義。



這一論斷絕非抽象的歷史評價，而是根植於具體實踐的真理性結論。大會上，總書記進一步指出：“中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。”從平型關大捷打破“日軍不可戰勝”的神話，到百團大戰振奮全民抗戰信心；從台灣同胞發動霧社起義、台南志士投身抗日的壯舉，到海外華僑“輸財助戰”的赤子情懷，歷史鐵一般地證明：中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱，統一戰線是克敵制勝的關鍵法寶，而包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同抗爭，正是這場偉大勝利的力量源泉。



習近平總書記的講話，既是對否定中共抗戰作用的錯誤言論等歷史虛無主義的有力駁斥，更是對“中華民族共同體”的深刻詮釋——抗戰勝利不是某一黨派、某一地域的勝利，而是整個中華民族的勝利；台灣同胞的抗戰史，從來都是中國抗戰史不可分割的篇章。這為當前反對“台獨”分裂、增進兩岸認同提供了最堅實的歷史依據。

