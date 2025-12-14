中評月刊：美國與台灣人工智能合作態勢分析

中評社香港12月14日電/陝西師範大學國家安全學院（政法與公共管理學院）講師、山東大學東北亞學院博士李佳興在中評智庫基金會主辦的《中國評論》總第333期發表專文《美國與台灣人工智能合作的態勢、特點及限度》。作者認為，當前，全球人工智能領域的戰略競爭日益加劇，呈現出技術主導與制度博弈交織的複雜態勢。在此背景下，美國與台灣為謀求人工智能領域的戰略優勢與科技治理主導權，選擇深化雙邊合作關係，構建系統化人工智能合作框架。美台人工智能合作側重於強化政策機制對接，聯合推動構建具有韌性的半導體供應鏈體系，協同布局人工智能基礎設施。在實踐過程中，美台人工智能合作日益呈現出“戰略協同”性提升、非政府行為體主導性增強、美國高端製造業回流提速等特點。此外，諸如地緣政治風險、標準與規範差異、產業結構錯位、人才資源短缺等也成為美台人工智能合作走向分化的現實因素。文章內容如下：



一、問題的提出



當前，美國人工智能戰略的核心邏輯已從“技術領先”的單向追求，全面轉向以“霸權鎖定”和“對華遏制”為主導的進攻性佈局，其本質是將人工智能深度捆綁國家安全戰略，以“安全敘事”為名行“規則霸權”之實，阻滯中國技術進步。



台灣在人工智能領域擁有獨特優勢，對全球半導體和其他計算機輔助技術供應鏈的經濟價值巨大，在芯片製造和封裝測試領域均位居全球第一，芯片設計能力躋身全球第二，台積電所生產的先進製程芯片占據全球逾90%的市場份額。台灣的硬件製造業也是領先全球，以富士康為代表的代工體系為全球科技巨頭提供了高效穩定的製造平台，聯電、世界先進、力積電等代工企業同樣穩居全球前十，進一步鞏固台灣作為全球電子信息製造中樞的戰略地位。2025年5月，賴清德在全球半導體供應鏈合作夥伴論壇提出要將台灣打造成人工智能中心的目標，以“科研、人才、治理”為目標主動尋求國際合作。