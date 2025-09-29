中評月刊：台灣大罷免的政治邏輯與後果分析

中評社香港9月29日電/海南大學教授、政治學學科負責人姜秀敏與海南大學博士研究生、通訊作者陳麒在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《台灣“大罷免潮”的政治邏輯及其後果分析》。作者認為：2025年台灣“大罷免潮”的爆發，標誌著罷免制度從所謂的民主監督工具異化為政黨鬥爭武器。本文通過對這一現象的剖析，揭示“大罷免潮”的政治邏輯及社會主流民意，探討制度工具化如何導致民主異化，以及這種異化對台灣政治生態的具體影響。自2016年台灣罷免門檻大幅降低後，在政治極化的環境下，原本作為民主糾錯機制的罷免制度被政黨大規模工具化使用，形成“以罷制罷”的惡性循環，不僅偏離制度設計的初衷，更造成治理危機、政治不穩定和民主質量下降等嚴重後果，警示著民主制度的良性運行不僅需要合理的制度設計，更需要成熟的政治文化和使用規範。文章內容如下：



2025年台灣“大罷免潮”作為民主制度異化的典型樣本，其政治邏輯、社會反應與後果值得深度剖析。罷免制度本為彌補代議制民主不足，讓選民監督問責民意代表，卻演變為政黨博弈的工具。2024年台灣地區領導人選舉後，民進黨為扭轉“朝小野大”格局，以“割闌尾”“山除薇害”“港湖除銹”等話語發動全台性罷免行動，國民黨“以罷制罷”反擊，形成激烈博弈局面。當罷免制度被大規模、系統性用於政黨鬥爭，其民主功能能否發揮？“制度工具化”對民主政治又有何影響？此次“大罷免潮”，台灣多數民眾反感罷免工具化，這表明制度異化與政治博弈雖是表層邏輯，但社會價值取向與集體選擇才是決定罷免走向與後果的關鍵。既有研究多從政黨競爭或民粹主義視角解讀，缺乏對制度工具化和主流民意的系統分析。因此，本文採用歷史制度主義、政治社會學等多元理論，兼顧制度工具化、民主異化與主流民意三重維度，結合“大罷免潮”全過程實踐，揭示其政治邏輯及後果，為理解台灣民主制度的危機與轉型提供新理論視角。