中評月刊：中國式現代化與兩岸關係

中評社香港9月24日電/上海市浦東新區行政學院教授胡雲華在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《中國式現代化進程與兩岸合作前景》。作者認為，當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，中國發展面臨新的戰略機遇。中國式現代化進程強調了高質量發展，這為兩岸經濟合作提供了新的方向。為此，台商需要進一步調整自身定位以便在大陸高質量發展進程中發揮更加積極的作用。文章旨在探討中國式現代化進程中的兩岸合作面臨的新機遇和新挑戰，提出克服當前兩岸共同挑戰的可行路徑，以及促進兩岸經貿合作高質量發展的對策與建議。文章內容如下：



2022年10月16日上午，黨的二十大在人民大會堂開幕，習近平代表第十九屆中央委員會向大會作了題為《高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮鬥》的報告，正式提出“以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興”①。其中關於台灣問題的表述包括堅持一個中國原則 和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂行徑，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸經濟文化交流合作，實現民族偉大復興的中國夢。新時代新征程中，中國大陸展現出強大生機和活力，必將為兩岸同胞提供巨大機遇和發展空間。