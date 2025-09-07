包承柯答中評：大閱兵堅定了兩岸統一的必然

上海東亞研究所研究員包承柯接受中評社記者採訪（中評社資料圖） 中評社香港9月7日電（記者 段曉魯）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。上海東亞研究所研究員包承柯接受中評社專訪時表示，自己看完大閱兵後，更加堅定了台灣回歸中國的必然。



包承柯表示，習總書記在講話中強調中國是一個和平的力量，這也是中國在國際社會中的重要形象。中國是愛好和平的，強大的軍事展示主要是保衛和平及國家主權領土完整，在這個概念底下，當然是要保衛國家的領土主權完整的概念，免受外部侵略及干擾。這亦給予我們重要啟示，特別是兩岸關係方面，現在島內出現了台獨分裂的局面，他們主張“兩國論”、“互不隸屬”等等這樣的言論，這有損國家領土主權。此外，習總書記在講話中特別讚揚解放軍的力量，表達瞭解放軍力量是維護國家主權的基本保證，在這個層面上，習總書記講話充分體現了中國在未來形式下，將用現有武裝力量來維護國家主權及領土完整。



包承柯亦表示，習近平總書記在講話中提及解放軍的任務時，強調“堅決維護國家主權統一、領土完整”，這具有特別的作用。十年以前，兩岸局勢比較平緩，更多的是強調社會的發展、國家的繁榮、中華民族的復興等等，但當前兩岸問題確實比較突出，習主席在講話中以這樣的方式，在短短的文字裡面，非常明確表達了要維護國家主權及領土完整，同時也賦予瞭解放軍在保衛國家主權及領土完整的職責和使命，這是非常重要的，解決台灣問題不可或缺的一部分，同時也是保護我們國家領土主權完整的最後一道防線。相信在未來反“台獨”、反分裂的過程中，解放軍總是最有效、最堅決的最後一道防線。



包承柯指出，中國的迅猛發展，現已走到了世界第二經濟大國的位置，而從大閱兵上的武器展示來看，更能充分說明中國經濟實力的發展及軍事實力的提升，都證明了中華民族的偉大復興有著堅決的力量保證。中華民族偉大復興又是政治、經濟及軍事繁榮，同時也是社會穩定的展示。中國大陸是運用國家的繁榮帶動兩岸融合統一，是用和平的方式推進兩岸和平統一的架構，這是最有說服力的，也是最能讓台灣同胞重新獲得向心力的重要措施。中華民族偉大復興的成功，各條戰線上所取得的成就，將帶動島內民眾歸屬心理的變化，使得台灣島內民眾更加認可中國大陸是中國的主體性，這也會對未來兩岸融合發展、和平統一帶來積極效應。

