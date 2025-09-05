台盟中央“共鑄民族魂”特展在京開展

“共鑄民族魂——台盟中央紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年特展”開展儀式在台盟歷史陳列館舉辦（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月5日電（實習記者 許思悅）9月4日上午，“共鑄民族魂——台盟中央紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年特展”開展儀式在台盟歷史陳列館舉辦。全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝宣布特展正式開展。



全國政協常委、台盟中央副主席兼秘書長江利平主持開展儀式並致辭。他指出，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上，習近平總書記發表重要講話，為傳承和弘揚偉大抗戰精神、在強國建設和民族復興的新征程上踔厲奮發、勇毅前行，注入強大信心和力量。為弘揚偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神，台盟中央精心組織策劃了“共鑄民族魂——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年特展”。希望兩岸同胞以史為鏡，以心為橋，在重溫台灣光復的光輝歷程中凝聚共識，在緬懷先烈的不朽功勛中汲取力量，攜手共鑄民族魂，同圓中國夢。



開展儀式結束後，領導和嘉賓在講解員的引導下參觀了特展。此次特展以“共鑄民族魂”為主題，通過梳理台灣同胞波瀾壯闊的抗日曆程、關鍵事件和歷史人物，呈現兩條主線：一是彰顯包括台盟先輩在內的台灣同胞反抗日本殖民統治的光榮傳統，彰顯台灣不可分割的歷史歸屬；二是展現台灣同胞在救亡圖存鬥爭中逐步認同中國共產黨領導的歷程，突出黨在民族解放和國家統一中的中流砥柱作用。



展覽在形式上將實物展品與歷史場景相結合，室內展區與庭院景觀相輔相成，共展出300餘件歷史圖片、檔案、文獻、實物及多媒體影像，重點再現“五人上書”、阿里山神木掠奪事件、謝雪紅開辦國際書局以及台灣同胞歡慶光復等歷史場景，同時在戶外布置歷史廊道、塑像景觀、勝利廊道和台胞愛國主義詩歌展示，營造沉浸式體驗。



全國政協港澳台僑委員會副主任許又聲，台盟中央副主席、全國台聯會長鄭建閩，台盟中央副主席孔令智，台盟中央副主席符之冠，中華海外聯誼會理事張明，中央台辦宣傳局局長陳斌華，全國台聯黨組書記、副會長紀斌，中國和平統一促進會黨組書記路曉峰，全國政協港澳台僑委員會辦公室副主任、一級巡視員張武軍，中華海外聯誼會副秘書長吳剛，中宣部港澳台新聞局副局長史少春等相關部門負責同志，台盟中央各部門、台海出版社負責人出席開展儀式並參觀特展。



台灣嘉賓方面，統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林，台灣《觀察》雜誌社社長紀欣，台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇，台灣地區政治受難人互助會秘書長蔡裕榮，辜金良文化基金會董事長藍博洲，釣魚台教育協會創會理事長陳美霞，台灣前海軍艦長呂禮詩等出席開展儀式並共同參觀特展。