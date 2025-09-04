廣東試點“車網互動” 探索儲能新路徑

中評社香港9月4日電／白天開車通勤，晚上利用較便宜的低谷電價給車輛充電——這是許多新能源汽車車主習以為常的操作。但日前，廣州市居民陳先生卻通過在用電高峰期間，將車里的電送回電網，獲得了近200元的電費收益。



新華社報導，由廣汽集團和廣州供電局聯合發起的“車網互動”近期在廣州開始試點。像陳先生這樣的新能源車主，可通過專用充放電樁，在電網負荷低谷時充電儲能，在用電高峰時將車載電能反輸電網，既緩解電網壓力，也為車主帶來經濟效益。



“目前廣汽的磷酸鐵鋰電池經過3000次充放電循環後，容量還能保持在80%以上。這意味著車輛達到引導報廢里程時，電池還有潛力未被挖掘。”廣汽能源科技有限公司創新業務總監梁唐傑說。



若將視野放大，新能源汽車的儲能潛力就顯得更為可觀。據統計，廣東新能源汽車保有量約300萬輛。“按平均每輛車搭載65千瓦時的電池計算，全省車載儲能約2億度電。”廣東電網能源投資公司經營部高級經理劉羿說。



為推動“車網互動”加速落地，今年5月，廣東省發展改革委明確新能源汽車向電網放電的上網電價：每日10時至12時、14時至19時為峰期，每度電價格約為0.77元；每年7至9月的用電尖峰期每度電約為0.96元。



梁唐傑認為，“車網互動”尤其適合兩類人群。對開車通勤、在園區工作的白領來說，白天的停車時段正是用電高峰，可便捷地放電；對工作日主要依賴公共交通、周末才用車的人群而言，車輛閒置時也能參與電網調節。



對電網而言，車載電力對“削峰填穀”和保障電網穩定具有重要潛力。國家能源局數據顯示，2025年上半年，中國全社會用電量同比增長3.7%，達48418億千瓦時。作為製造業大省的廣東，上半年用電量達4333億千瓦時。此外，高溫、極端天氣也給電力的安全穩定供應帶來挑戰。



“以往，供電公司有時需要拉閘限電以防過載。未來，新能源汽車參與調峰將為電網穩定提供支持。”南方電網員工招婉媚說。直觀來看，平均一輛新能源汽車儲備的65度電，足夠給10台一匹空調供電6小時。



“車網互動”對新能源汽車的動力電池系統提出了更高要求。未來，新能源車企需進一步提升電池質量以確保頻繁充放電安全，還需在放電協議和行業標準制定方面加強合作。



目前，廣東電網公司計劃組建“車網互動”聯盟，邀請廣汽、比亞迪等車企和運營商、聚合商加入。預計到2028年，珠三角地區將吸引超60萬輛新能源汽車參與常態化電網調節。