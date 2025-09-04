委內瑞拉敦促美國會調查在加勒比海派兵目的

中評社香港9月4日電／委內瑞拉內政、司法與和平部長迪奧斯達多·卡韋略3日通過國家電視台敦促美國國會調查美政府在加勒比海派兵的目的。



新華社報導，卡韋略說，大量美國軍艦部署在加勒比海多日，而沒有任何緝毒行動，這一軍事行動真實目的已經背離緝毒初衷，美國政府意在通過編造謊言顛覆委內瑞拉政權。卡韋略譴責美國軍艦2日在加勒比海水域向委內瑞拉船隻開火並打死11人的做法是“未經法定程序的謀殺”。



2日，美國總統特朗普在社交媒體上發佈配有視頻的推文說，美軍在位於美國南方司令部責任區的國際水域朝“向美國運輸非法麻醉毒品”的船隻開火，擊斃11名“被確認”是黑幫團夥“阿拉瓜火車”的成員。同日，委內瑞拉新聞和通訊部長弗雷迪·尼亞涅斯在社交媒體發文回應稱，該視頻係利用人工智能技術偽造。



據美國媒體8月20日報導，特朗普以“打擊拉美販毒集團”為由，在鄰近委內瑞拉的加勒比海水域部署一支兩棲艦隊，由1艘兩棲攻擊艦和2艘船塢登陸艦組成，載有約2200名海軍陸戰隊員。據美媒報導，美軍先前已在這一海域部署數艘裝備“宙斯盾”作戰系統的導彈驅逐艦，並正在追加部署1艘導彈巡洋艦和1艘攻擊核潛艇。



委內瑞拉總統馬杜羅9月1日說，美國企圖通過軍事手段對委“極限施壓”，8艘總計攜帶1200枚導彈的美軍戰艦以及一艘核潛艇正在“瞄準”委內瑞拉，該國正面臨過去100年來“最大威脅”。



今年2月，特朗普政府將“阿拉瓜火車”等8個拉美犯罪團夥定性為“外國恐怖組織”，並以此加強對涉嫌幫派成員移民的執法力度。