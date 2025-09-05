王滬寧：兩岸同胞要牢記抗戰歷史

王滬寧與洪秀柱握手合影（中評社 海涵攝） 中評社北京9月5日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4日下午在北京人民大會堂會見洪秀柱等前來參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的台灣各界人士代表。



王滬寧首先對台灣各界人士的到來表示熱烈歡迎和誠摯問候，並對他們秉持民族大義、堅持反“獨”促統的立場表示讚賞和敬意。



王滬寧表示，習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上發表重要講話，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量，充分彰顯了全體中華兒女自信自強、團結奮進的昂揚風貌。兩岸同胞要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，傳承和弘揚偉大民族精神、偉大抗戰精神，共同書寫推進祖國統一大業新篇章，共創民族復興偉業新榮光。



王滬寧表示，台灣光復是包括台灣同胞在內的全體中國人民前仆後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶。兩岸同胞都是中國人，要牢記民族抗戰歷史，樹立正確歷史觀、民族觀、國家觀，堅持一個中國原則和“九二共識”，共同反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，守護好、建設好、發展好中國人自己的家園。



王滬寧表示，為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，是全體中華兒女的共同期盼。我們始終秉持“兩岸一家親”理念，積極為台灣同胞創造更好發展機遇，分享更多發展成果。希望兩岸同胞常來常往、越走越親，厚植共同利益，促進心靈契合；兩岸中國人共擔民族大義，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程；兩岸青年同心同行、攜手圓夢，為實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。



洪秀柱等台灣各界人士代表表示，習近平總書記的講話振奮人心、激勵信心。兩岸同胞同為中華民族，共同紀念抗戰勝利是為牢記全民族付出的巨大犧牲，共同創造美好未來。期待兩岸同胞堅持一中、反對“台獨”，加強交流合作，共促國家統一、民族復興。