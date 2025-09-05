中評側記：王滬寧會見台灣人士　以荷花相迎

王滬寧9月4日下午會見洪秀柱等前來參加抗戰勝利80周年紀念活動的台灣各界人士代表（中評社 海涵攝） 中評社北京9月5日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧9月4日下午在北京人民大會堂會見中國國民黨前主席洪秀柱等前來參加抗戰勝利80周年紀念活動的台灣各界人士代表。



此次會見的地點選在人民大會堂安徽廳。安徽廳內主體採用木結構裝飾，通過榫卯工藝還原皖南民居的建築特徵，家具陳設選用深色硬木材質，配合暖色調織物軟裝，整體營造出莊重而不失親切的氛圍。



下午4時整，王滬寧先行抵達安徽廳。洪秀柱隨後步入。“王主席好！”一進門，洪秀柱便熱情問候，彼時，記者們的鏡頭正齊刷刷對准前方，未見其人先聞其聲。洪秀柱進入大廳後快步走向王滬寧，兩人滿面笑容親切握手。



在合影環節，洪秀柱同記者互動，“每個角度都拍到了嗎？”這時，王滬寧指向左側的記者說“這邊應該是台灣的記者吧”，洪秀柱稱“是，是，所以我們要特別關注。”二人隨即面向左側，“哢擦哢擦”，會見廳內，一陣“銀針落玉盤”般清脆的快門聲響徹。



而後，王滬寧依次與新黨主席吳成典、全國台企聯會長李政宏、統一聯盟黨首任主席紀欣等台灣各界人士代表親切握手，氣氛融洽、其樂融融。



王滬寧在之後的講話中首先對台灣各位新老朋友的到來表示熱烈歡迎和誠摯問候，並對他們秉持民族大義、堅持反“獨”促統的立場表示讚賞和敬意。



記者觀察到，王滬寧和洪秀柱座位之間的茶几上，一束荷花錯落有致地插於瓶中。盛夏已過，荷花並非應季花卉，選擇荷花裝飾別有深意。關於荷花，人們總能想到北宋文人周敦頤《愛蓮說》中的名句——“出淤泥而不染，濯清漣而不妖”，也因此荷花通常被視為清白品格的化身，象徵在複雜環境中堅守本心、不隨波逐流，並在逆境中保持希望與生命力。台灣各界人士排除雜音、衝破逆流，坦蕩、堅定地前來參加抗戰勝利紀念活動，正是荷花精神的真實寫照。此外，“荷”與“和”“合”諧音，荷花也寓意著和睦、團圓，這也是兩岸同胞的共同向往和追求。

