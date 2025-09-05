洪秀柱首談觀禮感受：作為中國人很驕傲

中國國民黨前主席洪秀柱（中評社 海涵攝） 中評社北京9月5日電（記者 海涵）“看到這幅景象，感受到身為炎黃子孫、中華民族（一份子）和中國人的驕傲。”中國國民黨前主席洪秀柱4日在京分享了她在天安門城樓觀看九三閱兵活動的感受。



中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4日下午在北京人民大會堂會見洪秀柱等前來參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的台灣各界人士代表，洪秀柱在會見中談及觀禮感受。



洪秀柱表示，很高興能受邀來大陸參加抗戰勝利80周年紀念活動。她指出，抗戰勝利日是非常有意義的日子。



“（我）看了閱兵的全過程，（看到）很多先進軍備武器。”洪秀柱特別談到受閱士兵們給她留下的深刻印象。“士兵們組成氣宇軒昂的隊伍，展現的是捍衛民族、保衛和平的決心。”



洪秀柱表示，這次閱兵不只是軍力的展示，更是讓世界各國看到——“從此哪一個國家能夠再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人？”洪秀柱坦言，看到這幅景象，讓她感受到身為炎黃子孫、中華民族一份子和中國人的驕傲。



洪秀柱提到，在抗戰14年的漫長歲月中，我們的先烈用血肉之軀抵擋異族侵略者，中華民族3500萬軍民同胞被殘害，那份深刻的慘痛經驗現在還留存在我們心中。



記者注意到，在出席九三閱兵活動的前夕，洪秀柱曾發文表示，任何有血性、懂感恩的人，都不會忘記抗戰勝利的意義。這段歷史不是可以隨意抹去的，而是必須代代傳承的民族記憶。她強調，八十年來，和平得來不易。紀念勝利不是為了挑起仇恨，而是提醒我們：唯有銘記歷史，才能團結民族，才能共同走向和平復興的中華未來。