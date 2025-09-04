日自民黨年輕議員欲主導提前舉行黨總裁選舉

中評社香港9月4日電／共同社報道，日本自民黨對參院選舉進行總結的兩院議員全體會議結束後，圍繞提前舉行黨總裁選舉的動向趨於活躍。也由於首相石破茂表示不會要求政務三大要職辭職，副大臣等表明贊成提前選舉的人增多。最高顧問麻生太郎也表示贊成。眾院的骨乾和年輕議員主導爭取多數贊成的工作，而資深議員和參院方面則是觀望氛圍濃厚。8日是向黨總部提交要求提前選舉的文件的最後期限，將地方組織也捲進來的博弈或持續到最後一刻。



▽首相許可



“贊成提前選舉。選舉失敗的責任在於一把手。”數字副大臣穗坂泰3日在自己社交平台（SNS）的賬號上這樣強調。法務副大臣高村正大也在2日晚間發帖稱“提前舉行總裁選舉，石破首相也可以出馬”。



關於若出現政務三大要職的閣僚、副大臣、政務官要求提前選舉的情況，與石破關係較近的外相岩屋毅牽制稱“（若要求提前選舉，則高官先辭職）是理所當然的”，而反石破派批評稱“這是施壓”。石破2日在兩院議員全體會議上表示“各人可以自由作出判斷”。政務三大要職的一人認為“得到了首相的許可，因此可以不客氣地贊成提前選舉”。



▽獨立性



眾院當選五次以下的骨乾和年輕議員根據當選次數多次開會，3日也有當選兩次的議員開會，出席者自信地表示“年輕議員有一多半贊成（提前選舉）”。



然而當選六次以上的資深議員則沒有明顯的活動，提前選舉派異口同聲地表示“參院的動向無法預測”。以往的總裁選舉等時，參院方面有著重視“與眾院劃清界限的獨立性”（曾擔任閣僚者語）傳統。在參院高層持保留態度的情況下，據悉很多議員不知如何判斷。



此次成為對象的國會議員中，眾院195人、參院100人。眾院年輕議員期待地稱：“參院的人數無法忽視。他們有可能採取統一行動，將引導他們表示贊成。”



▽派系作風



麻生是收回扣事件後唯一倖存下來的麻生派一把手，3日他在派系研修會上稱“為在下次眾院選舉中獲勝將整頓體制”，表示贊成提前選舉。雖然未表明會統一態度，但該派骨幹議員認為“派內此前態度模糊的人將與之趨同”。不屬於該派的前閣僚分析稱“這看上去是派系作風的行為，在黨內可能引發相反效果”。



多個地方組織也為敲定態度而展開正式協調。據悉有重要的縣議員反對提前選舉，與立場相反的國會議員間的分歧擴大。該黨重要人物擔憂地表示：“如果強行作出決定，將留下隱患。黨勢會進一步受挫。”