韓國會議長禹元植介紹在京與朝俄元首交流情況

中評社香港9月4日電／韓聯社報導，韓國國會議長禹元植4日在中國北京會見韓媒特派記者，介紹前一天在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動上與朝鮮國務委員會委員長金正恩、俄羅斯總統普京短暫交流的情況。



禹元植介紹稱，前一天在天安門城樓等待參觀閱兵式時，他與金正恩碰面後握手致意，並進行了簡短的對話。他說“好久不見了，很高興時隔7年再次見到你”，金正恩回答“是，很高興見到你”。禹元植表示，鋻於當時所處的場合，難以同金正恩交談更多。他當時在現場就感受到情況大不如7年前。這是兩人自2018年以來第二次會面。2018年4月，時任韓國總統文在寅和金正恩在韓朝邊境板門店韓方一側“和平之家”舉行會談。當時，禹元植作為執政黨共同民主黨黨鞭出席會談後舉行的晚餐會，並與金正恩進行了交談。



禹元植還詳述了前一天在人民大會堂出席招待會時與普京互動的情況。普京詢問禹元植如何看待韓朝關係，禹元植回答稱，守護韓半島和平與世界和平及韓國公民安全息息相關。希望普京總統關注韓半島和平。普京再次問道，在俄朝首腦會談之機韓方希望向金正恩轉達何種資訊。禹元植回答說，韓國新政府剛成立，當前韓朝開創韓半島和平時代至關重要。希望從文化交流領域著手，為營造氛圍邁出第一步。



禹元植還表示，今年韓國遠古岩畫“蔚州大谷里盤龜川岩刻畫”和地處朝鮮的金剛山被列入聯合國教科文組織（UNESCO）《世界遺產名錄》，明年世界遺產大會將在韓國舉行。希望屆時與會人士能在參觀韓國文化遺產的同時前往金剛山看看。禹元植還呼籲俄方對在俄營商的130家韓企給予關注和支援。