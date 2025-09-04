習近平會見塞爾維亞總統武契奇

中評社北京9月4日電／2025年9月4日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的塞爾維亞總統武契奇。



習近平指出，中國和塞爾維亞在第二次世界大戰亞洲和歐洲戰場分別為戰勝法西斯付出巨大犧牲、作出重要貢獻。當前國際形勢變亂交織，中塞兩國更要弘揚正確二戰史觀，捍衛反法西斯戰爭勝利成果。要繼續密切多邊協作，始終站在歷史正確一邊，堅定維護自身權益和國際公平正義，堅定維護聯合國憲章宗旨和原則。



習近平強調，塞爾維亞是第一個同中國共建新時代命運共同體的歐洲國家，充分體現了兩國關係的特殊性和高水平。作為鐵杆朋友，中方支持塞方維護國家利益和社會穩定，走出一條符合自身國情的成功發展道路。雙方要加強發展戰略對接，用好自由貿易協定及互免簽證、直航等便利化安排，深化人工智能、數字經濟、新能源等領域合作，推動中塞關係不斷向前發展。



武契奇表示，祝賀中方成功舉辦紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年活動，向世界展現了中國人民在習近平主席卓越領導下取得的偉大成就。全球治理倡議是習近平主席基於對當前國際形勢深刻分析提出的又一個重大倡議，其中奉行主權平等、倡導以人為本等理念對改革完善全球治理體系意義重大，塞方完全支持。塞中是鐵杆朋友，塞方永遠不會忘記中方在塞困難時期給予的寶貴支持和幫助，將繼續在所有涉及中方核心利益問題上堅定支持中方。期待進一步密切塞中務實合作，歡迎中國企業到塞爾維亞投資興業。



王毅參加會見。