中評花絮：九三招待會90分鐘準備細節

身穿制服的服務人員集合在大廳兩側，為招待會做準備（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月6日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會3日在北京人民大會堂隆重舉行。中評社記者作為現場採訪的中外媒體之一，提前90分鐘進入招待會宴會廳，觀察到國宴級別招待會有序而緊湊的準備過程。



當天上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。隨後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平及來華出席紀念活動的外國領導人及有關國家高級別代表、國際組織負責人、前政要，各國駐華使節、武官和國際組織駐華代表，為中國抗戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬代表將出席招待會。



清晨五時半，參加招待會報導的中外記者已經通過安檢進入人民大會堂等待。約10時，中外記者被引領進入招待會宴會大廳，在宴會廳的媒體區架設器材，為採訪做準備。



中評社記者在現場看到，宴會廳內，主席台中央立起巨型屏幕，兩翼搭建的背景板城牆紅鋪底，舞台背景板上金色霞光映照下的萬里長城雄壯巍峨，與寓意勝利的黃色綬帶、代表和平的橄欖枝交相輝映。



招待會現場由一張長主桌及約百張小圓桌組成。長主桌面向舞台方向有27座，背向舞台方向有26座。主桌中央是長城主題的裝飾物，製作精美。小圓桌基本安排七或八座，桌上已經擺好擺好杯盤及裝飾，還放有嘉賓姓名牌、菜單及節目單。在外國嘉賓友人就坐的圓桌，還擺好了同聲傳譯耳機。每張圓桌上都有紅色圓牌寫有號碼。