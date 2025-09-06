中評特寫：觀九三晚會港澳特首多次起立鼓掌

李家超、岑浩輝等看向入場口（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月6日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》3日晚在北京人民大會堂隆重舉行。中評社記者現場採訪觀察，香港特區、澳門特區現任及前任行政長官，及來自港澳的嘉賓都坐在觀眾席中部區域。他們在晚會期間多次起立鼓掌。



當晚，七時許，夜幕降臨，北京人民大會堂萬人大禮堂燈火輝煌。二樓眺台懸掛著“銘記歷史 緬懷先烈 珍愛和平 開創未來”的橫幅。舞台正中，“正義必勝”4個金色大字熠熠生輝，莊嚴雄偉的長城造型象徵著中華民族不屈的精神脊梁。



觀看晚會的嘉賓陸續進場。中評社記者在二樓媒體區看到，一樓中部座位區陸續有香港嘉賓入座，到的較早的是行政會議召集人、特區立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀。



隨後，律政司司長林定國、財政司司長陳茂波就坐，兩人相談甚歡。全國政協常委陳馮富珍、全國人大常委會委員李慧琼及原全國人大常委會委員譚耀宗等坐在前一排。香港特區立法會主席梁君彥、政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衛、香港中文大學校長盧煜明、全國政協常委何超瓊、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、香港前律政司長鄭若驊都陸續入座。



在中部座位第一排，香港特區行政長官李家超夫婦、澳門特區行政長官岑浩輝夫婦及香港前行政長官林鄭月娥、澳門前行政長官賀一誠一同就坐，他們的旁邊是來自台灣的嘉賓洪秀柱、吳成典。