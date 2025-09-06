社評:“萊爾校長”93大談法西斯的迴旋鏢

九三軍人節當天，賴清德等赴台北忠烈祠秋祭。（台“總統府”圖片） 中評社香港9月6日電（評論員 束沐）9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念日，同日台灣的“軍人節”亦源於80年前國民政府慶祝抗戰勝利。就在這個兩岸共享記憶、共緬先烈的日子，台當局領導人繼續鼓吹“終戰”謬論、煽動分裂對抗，是對“忠烈祠”裡為抗戰捐軀的中華民族英靈之大不敬。



近段時間，無論是島內各界，還是兩岸輿論，都對“台獨”分裂勢力歪曲歷史、分裂國家、美化侵略的“終戰”謬論，予以嚴厲批判和堅決抵制。然而，這位在邪路上駕車狂飆一年有餘的“萊爾校長”，面對近期“大罷免”大潰敗、大翻車的窘境，絲毫沒有踩下剎車、改弦易轍的念頭，居然又藉9·3加碼妄議。



不過，已淪為台灣網友笑柄的“萊爾校長”，似乎不甘心“團結十講”虎頭蛇尾、半途而廢的結局，其9·3大談“法西斯為何物”，再次暴露其上任後“多說多錯、越描越黑”的老毛病。其9·3言論中，有關“法西斯”的論述如下：“法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、佈建祕密警察，以及明顯的強人領袖崇拜、標語文化等等。”



很顯然，“萊爾校長”選在世界反法西斯戰爭勝利日刻意講這段話，動機無疑是極其險惡的。一方面，他以所謂“當初的軸心國，如今都成為民主國家”企圖為日本軍國主義洗刷罪名，另一方面，他企圖操弄法西斯概念，在民進黨當局勾連外部反華勢力兜售的“民主對抗威權”、“反併吞反侵略”等虛偽敘事基礎上，惡毒攻擊中國大陸，達到混淆黑白、蠱惑人心的政治目的。



無比諷刺的是，“萊爾校長”自認為聰明、高招的這段“法西斯定義”，不料成為民進黨當局近年來種種行徑的“自我介紹信”，他對法西斯的每一項描述、每一次舉例，就像一面鏡子般，照出了民進黨及其側翼極端勢力煽动分裂、踐踏民主、打壓自由、操縱司法、扭曲法治的醜態。



第一，“萊爾校長”首先說，法西斯包含“極端民族主義”。這不就是民進黨長期以來操弄省籍對立、族群對立以及“中國認同vs台灣認同”對立，炮製“台灣民族”、“公民民族主義”、“台灣人生命共同體”、“同島一命”、“天然獨”等謬論，進而大搞仇恨政治、割裂兩岸血脈親情的真實寫照嗎？

