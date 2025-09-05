快評：美國不尋求衝突　介入台海有心無力

中評社快評／九三閱兵帶給世界的震撼不小。中國通過閱兵展示的強大戰略威懾實力和對外拒止能力，美國也感受到了。



美國總統特朗普和國防部長赫格塞思都說關注到中國舉行的閱兵儀式。特朗普要求美國國防部做好準備，以歷史性方式重建軍隊、恢復戰士精神並重新建立威懾力。赫格塞思則說美國不尋求和中國發生衝突。



赫格塞思承認美國領導力不足、國力衰退、軍隊需要重建，但把責任推給拜登政府。赫格塞思說，拜登政府的軟弱使中俄兩國更加靠近，這是美國領導力不足與國力衰退帶來的嚴重後果。



九三閱兵展示的多款“大殺器”是給那些對中國存有敵意的外部勢力看、尤其是給美國看的。美國清楚，損害中國核心利益的代價與風險非常高，不可能全身而退。



近年中國在威懾美國介入台海的尖端武器方面取得了顯著進展，九三閱兵所展示的“鷹擊－21”高超聲速反艦導彈、“東風－61”陸基洲際導彈、新型無人潛航器等新型裝備，在拒止外來干涉方面極具威懾力。這些新型裝備的出現讓美國的大型作戰艦艇不得不重新評估在戰時進入第二島鏈的風險。



赫格塞思說美國不尋求和中國發生衝突，是不得不然的選擇，因為衝突不起。尤其在台海，美國與解放軍交手並無勝算把握。美國介入台海有心無力，可能性已大幅降低。