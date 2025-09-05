美發現九成中國公眾支持中國參與國際事務

中國大閱兵展示先進武器，群情振奮 路透圖 中評社華盛頓9月4日電（記者 余東暉）美國智庫最新在華進行的民意調查發現，中國公眾對於自己國家積極參與國際事務有著壓倒性的支持，這與美國公眾現在對於參與國際事務的相對消極態度形成鮮明對照。美方分析認為，中國公眾對於參與國際事務的熱情，源於他們對中國在國際上地位提升的信心。



芝加哥全球事務委員會和卡特中心於今年4月到6月間在中國進行的民意調查，為瞭解中國公民如何看待中國的全球角色和外交政策提供了難得的窗口。調查表明，中國民眾對本國作為全球大國的地位充滿信心，而且普通中國民眾對於本國繼續參與全球事務的興趣令人矚目。這與近期針對美國公眾意見的調查呈現出相反的趨勢。調查結果顯示出民眾有可能支持北京塑造有利於中國的世界權力格局的願景。



這個調查結果發布之時，正值中國舉辦上合組織天津峰會和北京九三勝利日大閱兵。在特朗普對全世界發動“對等關稅”的貿易戰，並表現出輕視盟友、霸凌小國的傾向之際，美國精英對於中國在國際事務中發揮更大影響力，美國主導的國際秩序可能被改變的焦慮感更加深刻。



調查發現，九成中國人支持中國在國際舞台上的積極角色。90%的中國受訪者表示，如果中國能積極參與國際事務，將有利於中國未來的發展。這與美國公眾的態度形成鮮明對照。在芝加哥全球事務委員會過去 50年的調查中，美國公眾支持美國積極參與國際事務的最高比例為 71%，出現在2002年“九一一”事件之後。2024年，僅有56%的美國人傾向於美國應在國際事務中發揮積極作用，這是有記錄以來的最低比例之一。