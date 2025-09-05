習近平與朝鮮領導人金正恩舉行會談

9月4日晚，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據新華社報導，9月4日晚，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。



習近平指出，中朝是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。中朝友誼源遠流長，兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有著共同的理想信念和奮鬥目標。金正恩總書記來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，體現了朝方維護二戰勝利成果的堅定意志，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供了重要契機。



習近平祝賀朝鮮勞動黨成立80周年，強調中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，朝鮮社會主義建設不斷取得新成就。中國黨和政府高度重視中朝傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變。中方將一如既往支持朝鮮走符合本國國情的發展道路，不斷開創朝鮮社會主義事業新局面。願同朝方加強高層交往和戰略溝通，深化治黨治國經驗交流，加深相互瞭解和友誼。密切各層級互動，開展各領域務實合作。



習近平強調，面對前所未有的全球性挑戰，我先後提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，得到朝方積極支持和響應。中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續同朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

