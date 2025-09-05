北京台胞現場親歷九三閱兵：震撼、感動

中評社北京9月5日電／2025年9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，為紀念這一歷史時刻，在北京天安門廣場舉行了隆重的閱兵儀式，在京台胞有幸受邀現場參加了閱兵觀禮活動，親身感受到偉大祖國的強大富強。



第一次參加觀禮活動的台胞表示，當聽到天安門廣場上80響禮炮響起，看到莊嚴的五星紅旗冉冉升起之際，深深感受到身為中國人的光榮和驕傲。我們緬懷先烈，銘記歷史，有幸生活在這個和平年代，是先烈們給予的，是一代代的中國人堅定不移守護出來的。閱兵分列式環節，極具震撼力，陸海空整齊劃一的部隊方隊，先進武器裝備的亮相，尤其是東風－5C洲際戰略核導彈打擊能力可覆蓋全球的震撼介紹，讓身為中國人的自豪感油然而生，這是一輩輩中國科研人員的努力，才讓我們可以和平的生活，是他們讓我們有足夠的底氣站到世界的中央。



多位長期在大陸投資發展的台胞表示，今天武器裝備威力強大的展出，比起十年前世人常常說道，大陸海軍造航母、軍艦像下水餃一樣快，今天看到的武器裝備，都是大陸國力強大和大幅進步提升的成果，今天的活動可以說中國在世界大國奠定更堅實的地位，作為一名在大陸扎根多年的台胞，雖已不是第一次以觀禮嘉賓身份站在天安門廣場，但每一次的震撼與感動卻絲毫未減，看著鏗鏘威武的方隊、先進精良的裝備，國家日新月異的強盛模樣清晰在眼前，這份身為中華兒女的驕傲從心底湧起，也愈發覺得，能與這片土地共同成長、見證榮光，無比珍貴的幸運。

