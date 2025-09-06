呂禮詩答中評：要堂堂正正講出我們是中國人

台灣前海軍艦長呂禮詩（中評社 海涵攝） 中評社北京9月6日電（記者 海涵）“我們就是中國人，既然是中國人，就要堂堂正正說出來，做中國人該做的事情。”台灣前海軍艦長呂禮詩在天安門廣場參加了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，4日，他接受中評社記者採訪談及感受時如是說。



被問及不畏民進黨當局阻撓前來參加紀念大會的動力何在，呂禮詩告訴中評社記者，我們是中國人，中國人經歷了許多苦難才實現抗日戰爭勝利，在80周年之際，難道不應該紀念一下嗎？“既然我有機會來參加這麼有意義的活動，當然不受任何威脅，必須、一定要來。”



呂禮詩表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復絕對不是因為日本人突然仁慈，而是日本戰敗的結果，《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件也明確規定台灣要回到中國的懷抱。台灣是中國寸土不讓的領土。收回台灣，是中國人民抗戰勝利的重要成果。



“身為在台灣的中國人，難道我們不應該來參加抗戰紀念活動嗎？”呂禮詩說，儘管民進黨當局對我們有各種威脅恐嚇，甚至說要克扣退休金，但是從“小我”出發去看“大我”，我們來是很有必要的。



呂禮詩表示，中國人民抗日戰爭勝利的歷史記憶十分重要。9月3日的閱兵是為了告慰在14年抗戰期間流汗流血乃至犧牲的同胞，讓他們知道山河記得、我們也記得。“不過，對於先烈們，我們無以回報，只能讓國家變得更加富強。國家富強起來，我們就不用再挨打。”



呂禮詩回憶起閱兵現場的眾多亮點難言激動。“印象最深刻的是受閱士兵呈現出來的精氣神。”他說，如此精神、整齊的部隊彰顯了作戰意志和精神戰力，這需要大量訓練，更源自極度科學化的管理。



對於閱兵展示的“鋼鐵洪流”，呂禮詩稱讚不已。他感受到軍事裝備中體現出的現代化新質戰鬥力，“這是通過數據、算力以及AI形成的體系化建軍。”

