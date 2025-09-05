天津市委原常委周德睿被雙開

2025年6月5日，江蘇省南通市崇川區狼山鎮街道機關黨總支組織黨員幹部參觀以中央八項規定精神為主題的廉政展館。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據人民日報報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對天津市委原常委、組織部原部長周德睿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，周德睿喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠，妄議黨中央大政方針，貫徹落實黨中央決策部署打折扣、搞變通，政績觀錯位，盲目鋪攤子、上項目，搞迷信活動，在政治上造成嚴重不良影響；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規操辦生日宴；組織原則缺失，不如實報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，搞權色交易、錢色交易；干預和插手執紀執法活動；貪婪無度，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。



周德睿嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周德睿開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、天津市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。